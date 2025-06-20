مصدر مطلع: جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع: على الرغم من الحرب الإعلامية للعدو القاتل للأطفال والهجمات المستمرة على الصناعات العسكرية، فإن جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها بطرق بديلة.

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