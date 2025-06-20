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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٢٥ م

مصدر مطلع: جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها

مصدر مطلع: جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها

صرحت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع: على الرغم من الحرب الإعلامية للعدو القاتل للأطفال والهجمات المستمرة على الصناعات العسكرية، فإن جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها بطرق بديلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع: على الرغم من الحرب الإعلامية للعدو القاتل للأطفال والهجمات المستمرة على الصناعات العسكرية، فإن جميع قطاعات وزارة الدفاع تواصل العمل بكامل طاقتها بطرق بديلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959625

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