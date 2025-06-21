المتحدث باسم وزارة الدفاع: نواصل دعمنا للقوات المسلحة بكل قوة

أفادت وكالة مهر للأنباء أشار العميد طلايي نيك إلى الجرائم للمستمرة للكيان الصهيوني في مهاجمة المواطنين والأماكن العامة والمدنية في ايران والتي تعود إلى طبيعة اللاإنسانية لهذا الكيان وإخفاقاته الهجومية والأمنية في الحرب المفروضة على إيران.

وقال: إن استنادا إلى القوانين الدولية وحقوق الإنسان فإن الهجمات على المدنيين والأماكن هي أمثلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأن الشعب الإيراني القوى والصامد وكذلك العالم يشهدون جرائم الاحتلال في مهاجمة المنازل السكنية والأطفال والنساء والمدنيين وحتى المستشفيات وسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة والمكاتب الطبية ووسائل الإعلام الوطنية ومصانع الأدوية.

وأضاف العميد طلائي نيك: إن جرائم الاحتلال الصهيوني تستحق عقابا أشد ومواجهة وطنية وعالمية مع الكيان الفاشل والمهتز.

وأكد على أن وزارة الدفاع تواصل تقديم الدعم الشامل والفعال للقوات المسلحة الإيرانية والمواطنين الإيرانيين في العمليات الدفاعية والهجومية ومعاقبة الكيان الصهيوني بالقوة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر يوم الجمعة 13 حزيران الجاري، هجمات ارهابية على مناطق بطهران، استشهد على اثرها القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجو -فضائية للحرس الثوري العميد "أمير علي حاجي زادة"، ورفاقه الشهداء "محمود باقري"" و"داوود شيخيان"، و"محمد باقر طاهربور"، و"منصور صفر بور"، و"مسعود طيب"، و"خسرو حسني"، و"جواد جرسرا"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة النووية الايرانية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي، رئيس الجامعة الحرة الاسلامية الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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