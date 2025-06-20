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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م

في جمعة الغضب والنصر

الشعب الإيراني لن يتخلى عن جبهة المقاومة

الشعب الإيراني لن يتخلى عن جبهة المقاومة

 الحضور الجماهيري الكبير في مسيرة "جمعة الغضب والنصر " هذه هي شعارات الشعب الغيور الذي شارك بشكل عفوي في مسيرة الغضب والنصر يوم الجمعة للتعبير عن اشمئزازه من الكيان الصهيوني الغاصب.

رمز الخبر 1959631

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