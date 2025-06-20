https://ar.mehrnews.com/news/1959631/ ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م رمز الخبر 1959631 إيران السياسة إيران السياسة ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م في جمعة الغضب والنصر الشعب الإيراني لن يتخلى عن جبهة المقاومة الحضور الجماهيري الكبير في مسيرة "جمعة الغضب والنصر " هذه هي شعارات الشعب الغيور الذي شارك بشكل عفوي في مسيرة الغضب والنصر يوم الجمعة للتعبير عن اشمئزازه من الكيان الصهيوني الغاصب. رمز الخبر 1959631 کپی شد محتوى ذات صلة لقد بدأ بؤس واستئصال الكيان الصهيوني وزارة الخارجية الايرانية: على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق! بزشكيان: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المفروضة هو الوقف غير المشروط لعدوان العدو سمات جمعة النصر جمعة الغضب جرائم الكيان الصهيوني
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