في جمعة الغضب والنصر الشعب الإيراني لن يتخلى عن جبهة المقاومة

الحضور الجماهيري الكبير في مسيرة "جمعة الغضب والنصر " هذه هي شعارات الشعب الغيور الذي شارك بشكل عفوي في مسيرة الغضب والنصر يوم الجمعة للتعبير عن اشمئزازه من الكيان الصهيوني الغاصب.