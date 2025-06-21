عراقجي يلتقي مع نظيره العراقي في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي مع نظيره العراقي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.

هذا وقد تباحث الطرفان حول قضايا مختلفة تهم الطرفين.

/انتهى/