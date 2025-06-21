  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٥١ م

عراقجي يلتقي مع نظيره العراقي في اسطنبول

عراقجي يلتقي مع نظيره العراقي في اسطنبول

تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي مع نظيره العراقي على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول.

هذا وقد تباحث الطرفان حول قضايا مختلفة تهم الطرفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1959686
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات