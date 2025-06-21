بدء الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يبحث الاجتماع بشكل رئيسي، تطورات ومخاطر التصعيد الكبير بين اسرائيل وإيران، إضافة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الايراني بخصوص هذا الاجتماع: "سنناقش فيه مع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي باسطنبول الهجوم الصهيوني على بلادنا بشكل مفصل".

واضاف: "نظرا للتطورات الاخيرة وعدوان الكيان الصهيوني، فقد طلبنا عقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع حيث تم قبول الطلب وستعقد الجلسة وآمل ان يتم اصدار بيان قوي وجيد للغاية في ادانة هذا العدوان".

وحول برنامج زيارته الى تركيا قال بانه سيلتقي مع الرئيس التركي ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.

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