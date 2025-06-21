اعتقال عميلين للموساد في غرب طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد منتظر المهدي في تصريح له الجمعة: في عمليات نفذت مساء(الخميس) من قبل الشرطة في غرب طهران، تم اعتقال اثنين من عملاء الموساد وهما من الرعايا الاجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.

واضاف: ان هذين العميلين كانا قد ارسلا خريطة لهيئة الاذاعة والتلفزيون ومنزل احد المسؤولين في منطقة "سعادت آباد" بطهران الى مسؤول الخلية في المانيا عن طريق "الواتساب" قبل الانفجار.

وقال: ان هذين الارهابيين كان يعملان على ارسال مكان حضور احد كبار مسؤولي الدولة حينما تم رصدهما والقبض عليهما من قبل جهاز استخبارات قوى الامن الداخلي.

وصرح العميد منتظر المهدي: بناء على اعترافات المتهمين، كان يتم ايداع مبلغ 2000 دولار في حسابهما خارج البلاد ازاء كل عملية يقومان بها.

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