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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ ص

اعتقال عميلين للموساد في غرب طهران

اعتقال عميلين للموساد في غرب طهران

اعلن المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني العميد سعيد منتظر المهدي عن اعتقال عنصرين عميلين للموساد غرب طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد منتظر المهدي في تصريح له الجمعة: في عمليات نفذت مساء(الخميس) من قبل الشرطة في غرب طهران، تم اعتقال اثنين من عملاء الموساد وهما من الرعايا الاجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.

واضاف: ان هذين العميلين كانا قد ارسلا خريطة لهيئة الاذاعة والتلفزيون ومنزل احد المسؤولين في منطقة "سعادت آباد" بطهران الى مسؤول الخلية في المانيا عن طريق "الواتساب" قبل الانفجار.

وقال: ان هذين الارهابيين كان يعملان على ارسال مكان حضور احد كبار مسؤولي الدولة حينما تم رصدهما والقبض عليهما من قبل جهاز استخبارات قوى الامن الداخلي.

وصرح العميد منتظر المهدي: بناء على اعترافات المتهمين، كان يتم ايداع مبلغ 2000 دولار في حسابهما خارج البلاد ازاء كل عملية يقومان بها.

/انتهى/

رمز الخبر 1959667

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