اعتقال 9 عملاء على صلة بالكيان الصهيوني في محافظة بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حيدر سوسني في مقابلة مع الصحفيين مساء الجمعة، إن المحافظة تتمتع باستقرار أمني، وقال: إن تعاون المواطنين ومشاركتهم في تعزيز الأمن وكشف المخالفين للأمن أمرٌ جدير بالثناء.

في إشارة إلى الهجوم العسكري للكيان الصهيوني على أراضي إيران الإسلامية، وتكريمًا لشهداء هذا الهجوم الأبرار، صرّح قائد شرطة محافظة بوشهر: "إنّ كوادر قيادة شرطة محافظة بوشهر تعمل على مدار الساعة لتحديد هوية الأشخاص المرتبطين بالكيان الصهيوني المجرم واعتقالهم".

وأعلن قائد شرطة محافظة بوشهر عن تحديد هوية 9 مشتبه بهم فيما يتعلق بإثارة الرأي العام ودعم الكيان الإسرائيلي الغاصب سيئ السمعة، وقال: "بجهود مستمرة من جنود إمام الزمان المجهولين، في جهاز الاستخبارات التابع لقيادة شرطة محافظة بوشهر، وبفضل الرصد الاستخباراتي والعمليات الميدانية السريعة، تم اعتقال 9 من أنصار الكيان الصهيوني الذين كانوا يحاولون دعمه وإزعاج الرأي العام وزعزعة الأمن النفسي للمجتمع، وتم تقديمهم إلى السلطة القضائية".

وأشاد اللواء سوسني بتعاون أهالي محافظة بوشهر الغيورين والثوريين والموالين للدولة في المشاركة في مهام قوات الشرطة.

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