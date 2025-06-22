إعدام عميل للموساد في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للسلطة القضائية، أن "مجيد مسيبي" والذي تم اعتقاله ومحاكمته بتهمتي "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، تم إعدامه بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية وتأييد الحكم في المحكمة العليا.

ووفقاً للمستندات والأدلة، فقد حاول المتهم طوال فترة نشاطه تزويد الموساد بمعلومات سرية عن أفراد معينين، ورصد مواقع حساسة في الدولة مقابل مكافآت (عملات رقمية).

ووفقاً للتقرير، فقد تواصل المتهم مع شخص باسم "ديفيد" في أحد دول الخليج الفارسي، وقدم له تقرير أسبوعي عبر برنامج تواصل معين.

بعد رصد وضبط المتهم، وإصدار لائحة الاتهام، تم النظر في القضية بحضور المتهم ومحاميه، ونظراً للأدلة والمستندات القاطعة، واعتراف المتهم بعلاقته مع "ديفيد" وتواصله مع جهاز الموساد، حكمت محكمة الثورة في أصفهان على المتهم بالإعدام.

وبعد إرسال الحكم إلى المحكمة العليا وتأييده هناك، وبعد طي كافة المراحل القانونية والقضائية، تم تنفيذ الحكم بحق المتهم.

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