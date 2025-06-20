اعتقال جاسوس اوروبي في ياسوج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعتقلت قوات الاستخباررات الايرانية شخصا من رعايا الدول الاوروبية في محافظة كهكيلويه وبوير احمد كان يقصد التجسس عن المناطق الحساسة.

كان هذا الجاسوس الاوروبي يحمل معه صورا للمناطق الحساسة والامنية.