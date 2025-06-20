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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٠ ص

اعتقال جاسوس اوروبي في ياسوج

اعتقال جاسوس اوروبي في ياسوج

اعتقلت قوات الاستخبارات الايرانية مواطنا اوروبيا كان يقصد التجسس في ياسوج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعتقلت قوات الاستخباررات الايرانية شخصا من رعايا الدول الاوروبية في محافظة كهكيلويه وبوير احمد كان يقصد التجسس عن المناطق الحساسة.

كان هذا الجاسوس الاوروبي يحمل معه صورا للمناطق الحساسة والامنية.

رمز الخبر 1959659
جواد ماستری فراهانی

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