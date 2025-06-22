مسؤول في التلفزيون الايراني: إيران أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني قال: "كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها أخلت المواقع النووية الثلاثة فوردو ونطنز واصفهان لئلا يتسبب استهدافها بالإشعاعات وتضر بالمواطنين".

وأضاف نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "إذا كان ادعاء ترامب صحيحا، فلم تكن هناك أضرار كبيرة لأن المواد تم إخلاؤها من هناك منذ بعض الوقت".

وتابع: "إذا تم اتخاذ هذا الإجراء فعلا، فهو مخالف للقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي".

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