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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ ص

مسؤول في التلفزيون الايراني: إيران أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة

مسؤول في التلفزيون الايراني: إيران أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة

قال نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "إذا كان ادعاء ترامب صحيحا، فلم تكن هناك أضرار كبيرة لأن المواد تم إخلاؤها من هناك منذ بعض الوقت".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني قال: "كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها أخلت المواقع النووية الثلاثة فوردو ونطنز واصفهان لئلا يتسبب استهدافها بالإشعاعات وتضر بالمواطنين".

وأضاف نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "إذا كان ادعاء ترامب صحيحا، فلم تكن هناك أضرار كبيرة لأن المواد تم إخلاؤها من هناك منذ بعض الوقت".

وتابع: "إذا تم اتخاذ هذا الإجراء فعلا، فهو مخالف للقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي".

/انتهى/

رمز الخبر 1959714
جواد ماستری فراهانی

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