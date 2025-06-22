مسؤول: اعتداء جوی على محیط منشأة فوردو ومراکز أصفهان ونطنز النوویة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، أعلن أن محيط منشأة فوردو النووية تعرّض، خلال الساعات الماضية، لهجوم جوي من قبل "أهداف معادية" تم التعرف عليها بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة.

وصرّح مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، في حديثه لوكالة تسنيم: "الهدوء التام يسود المدينة المقدسة قم والمحافظة بشكل عام".

وأضاف، وقبل ساعات، وبعد تفعيل الدفاع الجوي في قم ورصد أهداف معادية، تعرّض جزء من محيط موقع فوردو النووي لهجوم جوي من قبل الأعداء.

من جانبه قال محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان: "المواقع النووية تم إخلاؤها منذ فترة، ولم تتعرض المنشآت لأضرار لا يمكن إصلاحها في هذا الهجوم".

بدوره صرّح أكبر صالحي، معاون الشؤون الأمنية لمحافظة أصفهان: قبل نحو ساعة بدأ الدفاع الجوي في أصفهان وكاشان بالعمل للتصدي لأهداف معادية.

وأضاف، في الوقت ذاته، سُمعت أصوات عدة انفجارات في نطنز وأصفهان. شهدنا اعتداءات وقعت بالقرب من المراكز النووية في أصفهان ونطنز.

وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن القوات الأميركية نفذت هجمات ناجحة على ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها فوردو، نطنز وأصفهان، مضيفًا أن "جميع الطائرات المشاركة في العملية غادرت المجال الجوي الإيراني".

وتأتي تصريحات ترامب في سياق دعم مستمر للكيان الصهيوني، وامتداد لسياسات واشنطن العدوانية تجاه طهران.

من جهته، صرّح نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني للشؤون السياسية بأن المواقع الثلاثة المستهدفة "لا تحتوي على مواد قد تسبب أي تسرب إشعاعي".

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية في إيران بشأن ما أعلنه ترامب.

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