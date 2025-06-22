المركز الوطني لنظام السلامة النووية يصدر بيانا حول احتمال انتشار التلوث النووي حول المواقع النوویة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف المركز ان على الجميع ان يعلموا بانه وبفضل الاحتياطات المتخذة والتخطيط المسبق، فضلاً عن المعلومات المسجلة بواسطة أنظمة الكشف عن المواد المشعة، لم يتم تسجيل أي علامات تلوث.

وتابع : لذلك، لا يوجد أي خطر على السكان المقيمين بالقرب من المواقع المذكورة.

وتعرض مواقع فوردو وأصفهان ونطنز، لاعتداءات جوية امريكية فجر اليوم.

واعلن مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، أن محيط منشأة فوردو النووية تعرّض، خلال الساعات الماضية، لهجوم جوي من قبل "أهداف معادية" تم التعرف عليها بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة.

وصرّح مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم،: "الهدوء التام يسود المدينة المقدسة قم والمحافظة بشكل عام".

من جانبه قال محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان: "المواقع النووية تم إخلاؤها منذ فترة، ولم تتعرض المنشآت لأضرار لا يمكن إصلاحها في هذا الهجوم".

وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، أن القوات الأميركية نفذت هجمات ناجحة على ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها فوردو، نطنز وأصفهان، مضيفًا أن "جميع الطائرات المشاركة في العملية غادرت المجال الجوي الإيراني".

وتأتي تصريحات ترامب في سياق دعم مستمر للكيان الصهيوني، وامتداد لسياسات واشنطن العدوانية تجاه طهران.

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