إيران ترسل رسالة إلى مجلس الأمن اثر العدوان الأمريكي على المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ في رسالة إلى مجلس الأمن عقب العدوان الأمريكي اليوم على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وتنص الرسالة على ما يلي: "من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تطلب جمهورية إيران الإسلامية بشكل عاجل عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن دون أي تأخير، من أجل معالجة هذا العمل العدواني الصارخ وغير القانوني، وإدانته بأشد العبارات الممكنة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إلى المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حتى تتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة بشكل كامل وعدم إفلاتهم من العقاب.

وتدين جمهورية إيران الإسلامية هذه الأعمال العدوانية، دون استفزاز مسبق ومخطط لها مسبقًا، بأشد العبارات الممكنة؛ تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم عسكري واسع النطاق شنّه الكيان الإسرائيلي في 13 يونيو على المواقع والمنشآت النووية السلمية الإيرانية./انتهى/