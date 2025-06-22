وزارة الخارجیة: الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدانت بأشد العبارات العدوان العسكري الأميركي الوحشي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية - والذي ارتكب في انتهاك صارخ وغير مسبوق لأهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي - وحملت الحكومة الأميركية المحرضة على الحرب والمخالفة للقانون مسؤولية الآثار والعواقب الخطيرة للغاية لهذه الجريمة الكبرى.

وجاء في البيان: إن العدوان العسكري الأميركي على وحدة أراضي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، والذي تم تنفيذه بالتواطؤ والتعاون الإجرامي مع الكيان الصهيوني المجرم، أظهر مرة أخرى مدى القذارة والدناءة التي تهيمن على السياسة الأميركية وعمق العداء والكراهية لدى النخبة الحاكمة في أمريكا تجاه الشعب الإيراني الإسلامي المحب للسلام والساعي إلى الاستقلال.

وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حقها مقاومة العدوان العسكري الأميركي والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان المارق بكل قوتها والدفاع عن أمن إيران ومصالحها الوطنية.

إن العدوان الأميركي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، والذي حدث صباح اليوم كشف للجميع التواطؤ والمشاركة الإجرامية لأمريكا مع الكيان الصهيوني في التخطيط وتنفيذ هجوم عسكري على إيران.

إن الهجوم العسكري الأميركي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية ليس فقط انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ عدم استخدام القوة واحترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية كما هو منصوص عليه في المادة الثانية، الفقرة الرابعة، بل هو أيضاً انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وضربة رهيبة لنظام منع الانتشار النووي ارتكبها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وتذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للمنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الجهات الدولية المختصة في اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذا الانتهاك الإجرامي للقانون، وتؤكد أن الصمت في مواجهة هذا العدوان الصارخ يعرض العالم لخطر غير مسبوق وشامل.

وباعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من هذه المنظمة وكل عضو مسؤول فيها أن يقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم في وقت يواجه فيه العالم انتهاكاً واضحاً للقانون من قبل أمريكا.

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