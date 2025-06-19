شهود عيان: معظم الصواريخ الإيرانية يصيب أهدافها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت الناشطة، للذين يتساءلون هل تصل الصواريخ إلى الأراضي المحتلة، بعد إصابة الصواريخ أهدافها حدث زلزال و هز بيتنا من قوة الانفجارات.



و تابعت بالقول: هذه المرة أطلق حوالي خمسة صواريخ نحو "تل أبيب" و تم اعتراض صاروخ واحد فقط و أربعة صواريخ وصلت أهدافها.





و انطلقت قبل ساعات صواريخ ايرانية نحو الاراضي المحتلة ويُتوقع ان يشهد المجرمون الصهاينة تبعاتها وتداعياتها المدمرة والدمار الهائل الذي ستخلفه هذه الصواريخ.



وتم قبل قليل اطلاق صواريخ ايرانية متطورة باتجاه مدن اسرائيلية بما فيها تل ابيب وحيفا وباقي مناطق الارض المحتلة.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع قد قال يوم امس انه تم خلال مهاجمة مقر التجسس للكيان الصهيوني (الموساد) الاستفادة للمرة الاولى من صواريخ لم ينتبهوا ما اذا كانوا قادرين على اعتراضها، وسيرون المزيد من هذه المفاجئات.



ونفذ جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية المرحلة السادسة من هجماته بالطائرات المسيرة التدميرية على الارض المحتلة.



وتم في هذه المرحلة اطلاق العشرات من مختلف انواع الطائرات المسيرة التدميرية من قبل الجيش الايراني برؤوس حربية ضد التحصينات في الارض المحتلة ووجهت ضربات كبيرة للاهداف المحددة.



وحذر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة من استمرار الاعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد البلاد مؤكدا بان طهران لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها وشعبها.



وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول قضية سوريا، اشار امير سعيد ايرواني الى العدوان الصهيوني على ايران واعتبره انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة والمبادئ الاساسية للقانون الدولي وقال: ان هذه الهجمات الارهابية المستمرة استهدفت البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولو استمرت هذه الهجمات فانها يمكن ان تؤدي الى تداعيات كارثية.



واوضح بان ايران استفادت وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة من حقها الذاتي في الدفاع المشروع وقال: ان رد الجمهورية الاسلامية الايرانية كان دفاعيا ومحدودا ومتناسبا تماما وتم فقط استهداف الاهداف العسكرية والاقتصادية ذات الصلة بالعدوان.



واكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الامم المتحدة بان ايران لم تكن البادئة بالحرب وان الكيان الصهيوني قد بدا العدوان بضوء اخضر من اميركا.



واضاف: ان مزاعم اسرائيل حول الدفاع الاستباقي ليس له اي اساس قانوني ولو تحول هذا الامر الى نهج طبيعي فانه سيؤدي الى إضعاف احد المبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة اي منع استخدام القوة.



وانتقد ایرواني السياسات المزدوجة لبعض الدول الغربية ومنها اميركا وبريطانيا وفرنسا وقال: ان تجربة غزة ولبنان وسوريا واليمن المرة اثبتت بان مجلس الامن عاجز عن تنفيذ احد واجباته الاكثر بديهية ولم يستطع احتواء العدو.



وحذر سفير ايران لدى الامم المتحدة بانه اذا لم يقم مجلس الامن باتخاذ خطوة حاسمة فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل بحزم الدفاع عن شعبها وارضها. هذا ليس حقنا فقط بل مسؤوليتنا ايضا.



انتهى