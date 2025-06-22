بغداد: الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية تهديد للمنطقة بأكملها

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قال ضمن إدانة الاعتداء الأمريكي على إيران أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، هو تهديد خطير للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: العراق يعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية وتأكد ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استهداف المنشآت النووية الحيوية. كما يؤكد العراق أن الطرق العسكرية لا يمكن أن تحل محل الحوار والديبلوماسية.

وأشار العوادي: ان استمرار الهجمات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتجاوز آثارها الحدود، تهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع. الحروب لاتخلف سوى الدمار وإن مسؤولية الدول الكبرى والمؤسسات الدولية هي منع حدوث الأزمات في العالم وليس تأجيجها. العراق يطالب بوقف فوري للتصعيد والعودة إلى الدبلوماسية.

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