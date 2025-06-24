وكالة مهر للأنباء: بعد أسبوع من الهجمات العدوانية التي شنتها إسرائيل على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في 13 يونيو 1404، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اعتراف متأخر: "لم يكن لدينا دليل على محاولة إيران المنهجية للحصول على أسلحة نووية". ومما يثير العجب أنه حاليا، بعد قصف الولايات المتحدة في 21 يونيو ، أعلن غروسي استعداده للسفر إلى طهران.

الموقف التي اتخذ غروسي بعد الجرائم الإسرائيلية في إيران لم يخف دوره المدمر في الكارثة فحسب، بل أثار أيضا غضبا بين المسؤولين الإيرانيين.

دور غروسي في سيناريو متناغم

كانت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران نتيجة سيناريو مصمم مسبقا لعبت فيه الوكالة وغروسي دورا رئيسيا. في بداية عام 1404 ، أعلن ترامب فرصة لمدة 60 يوما للتفاوض مع إيران. لكن المفاوضات غير المباشرة في عمان رافقتها عقوبات جديدة ضد قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، مما أظهر عدم صدق واشنطن في دفع مفاوضات فعالة وجادة. رفضت أوروبا، باستثناء قمة في اسطنبول ، التحدث إلى إيران وكثفت مواقفها المعادية لإيران. في اليوم 60، تبنى مجلس إدارة الوكالة قرارا ضد إيران، صاغته الترويكا الأوروبية وتقرير جروسي، حيث صوت 19 عضوا بنعم، ورفضته الصين وروسيا وبوركينا فاسو. بعد 24 ساعة فقط، شنت إسرائيل هجماتها، وانضمت الولايات المتحدة. يعكس هذا التسلسل الزمني التنسيق والانسجام بين الغرب وإسرائيل وغروس، مما جعل الوكالة أداة سياسية لتبرير العدوان.

تراجع المدير العام للوكالة إلى الأدوات السياسية في تل أبيب وواشنطن

كان انتخاب غروسي مديرا عاما للوكالة بلا شك نتيجة للألعاب السياسية الغربية التي تضع أشخاصا تتناسب دائما ومصالحهم على رأس المؤسسات الدولية. لذا فإن خلفية غروسي يظهر تراجع المدير العام للوكالة كأداة سياسية في أيدي تل أبيب وواشنطن. أصبح غروسي خادما لتل أبيب وواشنطن بتقارير متحيزة وعدم إدانة الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية. مسؤولون إيرانيون، من عباس عراقجي، وزير الخارجية إلى كاظم غريب العبادي، نائب وزير الخارجية ، إسماعيل بقائي ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، علي لاريجاني ، محمد جواد ظريف و... كان رد فعلهم حادا على جروسي. ووصف بقائي تقاريره بأنها "متحيزة" ، والتي قدمت ذريعة للعدوان. كما كتب وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف على موقع إكس: "تسبب تقرير غروسي غير المسؤول في أضرار لا يمكن إصلاحها للوكالة. يجب محاسبته على التواطؤ في مقتل الأبرياء". صرح علي لاريجاني صراحة "سنحاسب غروسي، لكن اليوم ليس الوقت المناسب".

كل هذه المواقف تعكس غضب طهران العميق من دور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهادة المواطنين الإيرانيين، وتدمير البنية التحتية والوضع الحالي في البلاد لدرجة أن كاظم غريب آبادي (المساعد القانوني لوزارة الخارجية) وصف غروسي بأنه "شريك إجرامي" ووصفه بأنه غير كفء لإدارة الوكالة.

كما اتهمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غروسي بالتواطؤ مع المعتدين في رسالتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غزو وهجمات الولايات المتحدة على المواقع النووية للبلاد ، مؤكدة الملاحقة القانونية. وتعكس ردود الفعل هذه قرار إيران على فضح الدور المدمر للوكالة ومحاسبته أمام السلطات الدولية. كما أكد كاظم غريب آبادي أن دور غروسي المدمر في مجلس الأمن سيتم توثيقه. كما ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في رسالة إلى غروسي أنه كان يحاكم تقاعسه وتواطئه مع هذه الجرائم. من خلال إخفاء الحقيقة السلمية لبرنامج إيران، قدم غروسي ذريعة لقرار مجلس الحكم الذي أدى مباشرة إلى العدوان.

الادعاء الغريب برحلة إلى طهران

ومن المثير للاهتمام أن غروسي، مع هذه الخلفية التي تركها وراءه ، ادعى في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن في 1 مارس 1404 أنه مستعد للسفر إلى طهران لضمان "الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية الإيرانية". دون إدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، تحدث عن الحفر التي سببتها قنابل الخندق في فوردو ودعا إلى إرسال مفتشين وفحص 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى 60 في المائة.

ووفقا لتصرفات المدير العام للوكالة، فإن هذا الادعاء من غروسي لم يتمشى مع الواجبات الفنية للوكالة، ولكن مع الأهداف السياسية والأمنية. كأداة في خدمة تل أبيب وواشنطن، يسعى غروسي إلى تقييم الأضرار بدقة للتخطيط لمزيد من الإجراءات المحتملة. وترى إيران، التي كانت قد أزالت معداتها الحيوية من المنشآت، أن الاقتراح محاولة للتسلل والتجسس. إن فشل غروسي في إدانة العدوان يعزز الشك في أنه يسعى للحصول على معلومات للمعتدين، وليس تنفيذ واجبات الوكالة. بعد هذه النقطة، قال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي، في مقابلة "اقترحت على المجلس الأعلى للأمن القومي منع غروسي من دخول إيران إلى الأبد".

تقويض مصداقية الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار

لقد قوض سلوك غروسي بشدة مصداقية الوكالة ونظام عدم الانتشار. وأصبحت الوكالة، التي يجب أن تحمي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أداة سياسية لتبرير العدوان. لم يكن قرار مجلس الحكم، الذي تم صياغته وفقا لتقارير غروسي، انتهاكا للمادة 4 من معاهدة عدم الانتشار، التي تضمن حق إيران في النشاط السلمي فحسب، بل كان أيضا ذريعة للحرب. وقد قوض هذا ثقة الدول غير النووية في الوكالة ويمكن أن يخلق ابتكارا خطيرا لهجمات مماثلة على أعضاء آخرين. ودعا ظريف إلى مساءلته مع هاشتاغ "عزل غروسي"، في حين تحتفظ إيران بالحق في الدفاع المشروع من خلال الاستشهاد بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

بشكل عام، يجب أن نصرح أن دور غروسي في العدوان على إيران اضافة الى كونه خطأ اداريا فانه خيانة لمبادئ الوكالة والسلام العالمي. من خلال إخفاء الحقيقة وتقديم تقارير متحيزة، قدم مجالا وفرصة لقرار أدى إلى عدوان إسرائيلي وأمريكي. إن غروسي والوكالة، في هذه اللحظة التاريخية، لم يدعموا السلام فحسب، بل ظلوا صامتين في مواجهة التنمر.

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