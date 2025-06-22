روسيا: العدوان الامريكي على إيران تصعيد خطير.. ويجب إعادة المسار الدبلوماسي

أفادت وكالة مهر للأنباء أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران فجر يوم الأحد، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة أنّ هذه الهجمات نُفذت من قبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكد البيان الروسي أن هذه الضربات، والتي جاءت عقب الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، تشكّل تصعيداً خطيراً يقوّض الأمن الإقليمي والعالمي، في وقت يعاني فيه غرب آسيا من أزمات متفاقمة.

ورأت موسكو أن الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية ألحق ضرراً بالغاً بنظام منع الانتشار النووي القائم على معاهدة حظر الانتشار، وبثقة المجتمع الدولي في نظام المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، طالبت روسيا بـرد سريع وواضح من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية إلى عقد جلسة خاصة للوكالة لبحث تداعيات الهجوم، بعيداً عن "العبارات المراوغة والمساواة السياسية".

كما شددت الخارجية الروسية على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، وأن تُرفض هذه الأفعال من قِبل المجتمع الدولي بشكل جماعي، مطالبة بوقف العدوان فوراً وتهيئة الظروف لإعادة المسار السياسي والدبلوماسي.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "السماح لأي دولة بتفسير حقها في الدفاع عن النفس وفق أهوائها، سيؤدي إلى فوضى شاملة على المستوى الدولي".

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