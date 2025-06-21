مجلس التعاون للخليج الفارسي يحذر غروسي من استهداف المنشات النووية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أعرب المشاركون في اجتماع مجلس التعاون للخليج الفارسي عن قلقهم إزاء الوضع الحالي في المنطقة خلال اجتماع مع رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذروا غروسي من العواقب الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ممثلو مجلس التعاون للخليج الفارسي إن أي هجوم على المنشآت قد يكون له عواقب وخيمة على الإشعاع النووي.

وذكروا أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

بدأ الاجتماع الاستثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم في اسطنبول بمشاركة سيد عباس العراقي، ووزراء خارجية وممثلين عن أعضاء آخرين في المنظمة.

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