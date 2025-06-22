لجان المقاومة الفلسطينية تدين الهجوم على المنشات النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجان المقاومة الفلسطينية اصدرت بيان ادانت فيه الهجوم الأميركي علي المنشات النووية الإيرانية معتبرة هذا الهجوم الوحشي انتهاك وخطر ليس على إيران وحسب بل على كل الأمة الإسلامية.

واعتبر البيان أن الهجوم على منشأت فوردو ونظنز واصفهان انتهاك وتهديد لكل المنطقة ويستدعي موقف موحد من قبل اجرار الأمة لموجهة المنتهكين المتغطرسين.

وأكد البيان أن هذا الهجوم هو مواصلة لانتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني الذي هو بالاساس يهدد وجود ومصادر الامة الإسلامية ويستهدف كل من لم يستسلم امام المشروع الصهيوني.

واضاف البيان ان النظام الأميركي هو ام الفساد ومصدر الشر العالمي ويأتي اصرار الحكومة الأمريكية ورئيسها المجنون لجر المنطقة الى حرب شاملة دعما للكيان الصهيوني الذي تلقى هزيمة ثقيلة جراء الضربات المركزة للقوات المسلحة الإيرانية وهو اليوم مهزوز اكثر من أي وقت مضى.

لن يكسر العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران عزيمة الشعب الإيراني، الشعب الذي فاجأ بصموده ووحدته وصبره وقوته كل المحللين المتفائلين، وأثبت أن الشعب الإيراني راسخ، فخور، لا يقهر.

وأعلنت لجان المقاومة الفلسطينية تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الحر الصامد، وأضافت: "إن هذه المعركة معركة مصيرية ووجودية للأمة الإسلامية جمعاء وتتطلب وحدة كل قوى المقاومة والدول المستقلة في مواجهة المشروع الهيمن الصهيوني الأمريكي الذي يحاول تركيع المنطقة برمتها وشعوبها".

وأكد البيان أنه لن يكسر العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران عزيمة الشعب الإيراني، الشعب الذي فاجأ بصموده ووحدته وصبره وقوته كل المحللين وأثبت أن الشعب الإيراني راسخ، فخور، لا يقهر.

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