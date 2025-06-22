اللواء باكبور: عمليات القوات الجوفضائية لن تتوقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري، صرّح خلال كلمته أمام قادة مقرّ "حضرة النبي الأكرم (ص)" التابع للحرس، قائلاً: نحن نمرّ بمرحلة حساسة، وأنتم ترون أن عمليات إخوانكم في القوة الجوفضائية للحرس الثوري مستمرة ولم تتوقف، وقد سلبت الراحة والسكينة من الصهاينة.

وأضاف: كلما مرّ الوقت، ازداد تلاحم الناس، ونحن نشهد تماسكاً شعبياً يُضرب به المثل، وهو من النعم والعنايات الإلهية الخاصة.

وتابع اللواء باكبور: لدينا تقارير عن توافد الناس إلى قواعد التعبئة، ومن واجبنا تنظيم هذه القوى الشعبية.