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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٣٦ م

اللواء باكبور: عمليات القوات الجوفضائية لن تتوقف

اللواء باكبور: عمليات القوات الجوفضائية لن تتوقف

قال القائد العام للحرس الثوري: نحن نمرّ بمرحلة حساسة، وأنتم تلاحظون أن عمليات إخوانكم في القوة الجوفضائية للحرس الثوري لم تتوقف، وقد سلبت الراحة من الصهاينة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري، صرّح خلال كلمته أمام قادة مقرّ "حضرة النبي الأكرم (ص)" التابع للحرس، قائلاً: نحن نمرّ بمرحلة حساسة، وأنتم ترون أن عمليات إخوانكم في القوة الجوفضائية للحرس الثوري مستمرة ولم تتوقف، وقد سلبت الراحة والسكينة من الصهاينة.

وأضاف: كلما مرّ الوقت، ازداد تلاحم الناس، ونحن نشهد تماسكاً شعبياً يُضرب به المثل، وهو من النعم والعنايات الإلهية الخاصة.

وتابع اللواء باكبور: لدينا تقارير عن توافد الناس إلى قواعد التعبئة، ومن واجبنا تنظيم هذه القوى الشعبية.

رمز الخبر 1959754

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