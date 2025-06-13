 اللواء باكبور قائدا عاما للحرس الثوري خلفا للشهيد سلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد باكبور قائدًا عامًا للحرس الثوري الإسلامي، وذلك عقب استشهاد الفريق الشهيد حسين سلامي، ومنحه في الوقت نفسه رتبة "اللواء".

وفيما يلي نص قرار قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء محمد باكبور

نظرًا للاستشهاد المشرّف والمجيد للفريق الشهيد حسين سلامي على يد الكيان الصهيوني البغيض، وبالنظر إلى كفاءتكم وتجاربكم القيمة، أعيِّنكم مع منحكم رتبة "اللواء"، قائدًا عامًا للحرس الثوري الإسلامي.

من المتوقع أن تشهد القدرات والجهوزية في جميع أقسام الحرس الثوري تطورًا مستمرًا ومتناسقًا مع الحاجات الراهنة، إلى جانب تعزيز الجوهر المعنوي للحرس، أي التقوى والبصيرة، وتوسيع شبكة القيادات ذات الخلفية المعنوية والكفاءة الفنية، والارتقاء بالحركة الثقافية للحرس نحو الكمال المنشود.

وفي أجواء عيد الغدير السعيد، أسأل الله تعالى أن يمنّ على هذا الشهيد المخلص والخدوم بأعلى المراتب والدرجات، والرفقة مع أولياء الله، خاصة سيد الموحدين، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

أسأل الله تعالى دوام التوفيق لكم ولزملائكم.

السيد علي الخامنئي

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