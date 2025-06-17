وزير الخارجية العراقي يدين العدوان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، وأعرب عن تعازيه في استشهاد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأكاديميين والمواطنين الإيرانيين.

ودعا فؤاد حسين إلى موقف وجهود موحدة من الدول الإسلامية في المحافل الدولية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي لإدانة عدوان الكيان الصهيوني ومنع المزيد من انعدام الأمن في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للموقف المبدئي للحكومة العراقية والعلماء والمرجعيات الدينية العليا في إدانة عدوان الكيان الصهيوني صراحةً، مؤكدًا على أهمية التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين من قبل جميع الأطراف المعنية.

كما أكد وزير خارجية بلادنا أن جمهورية إيران الإسلامية عازمة على الدفاع عن الأمة الإيرانية ضد عدوان الكيان الصهيوني، وأن العمليات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية ستستمر بكل قوتها حتى الوقف الكامل لعدوان هذا الكيان.

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