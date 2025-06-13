عراقجي ينتقد النهج غير المبرر والاستفزازي لبعض الدول الأوروبية تجاه البرنامج النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا الاتصال الهاتفي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما قام به الكيان الصهيوني من انتهاك للسيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من أساتذة الجامعات وكبار المسؤولين العسكريين والنساء والأطفال الأبرياء في بلدنا، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ودعا إلى الإدانة الصريحة لهذه الجريمة من قبل جميع الحكومات.

وانتقد عراقجي النهج غير المبرر والاستفزازي لبعض الدول الأوروبية في الموافقة على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، والذي قدم ذريعة للكيان الصهيوني لخلق الفضاء ومهاجمة المنشآت النووية في إيران. وأضاف: إن مهاجمة المنشآت النووية السلمية لأي دولة محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويجب على الجميع إدانة ومحاسبة الكيان الصهيوني على هذه التمرد.

ووصف وزير الخارجية التحركات الدبلوماسية والدولية التي قامت بها إيران للفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة مغامرات الكيان الصهيوني، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة الدول الدائمة العضوية في المجلس، إلى التعامل بمسؤولية مع هذه القضية وإدانة عدوان الكيان الإسرائيلي بشدة ومحاسبته.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أسفه لتصاعد الصراعات في المنطقة، معربا عن أمله في أن تساعد المناقشات في مجلس الأمن الدولي على تخفيف التوترات.

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