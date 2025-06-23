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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ ص

حساب قائد الثورة على منصة اكس: العدو الصهيوني يعاقب الآن

حساب قائد الثورة على منصة اكس: العدو الصهيوني يعاقب الآن

نشر حساب قائد الثورة على الاسلامية على منصة اكس كلاما من سماحته وكتب: العدو الصهيوني يعاقب الآن والعقاب مستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشر حساب قائد الثورة على الاسلامية على منثة اكس كلاما من سماحته وكتب: العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرا وارتكب جريمة كبيرة ويجب أن يعاقب.

وأضاف: العدو الصهيوني يعاقب الآن، مؤكدا: العقاب مستمر.

رمز الخبر 1959775
جواد ماستری فراهانی

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