جلالي: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية یضعف منطق المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، على موقع التواصل الاجتماعي X: إن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قِبل نظام الهيمنة [الغربي] بقيادة الولايات المتحدة يُلغي العقلانية، ويُضعف منطق المفاوضات، ويُفرغ الآليات التنظيمية والقانونية من معناها.

هذا العدوان السافر ليس انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل انتهاكٌ أيضًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وضربةً قاسيةً لنظام منع الانتشار النووي، نفّذتها دولةٌ دائمة العضوية في مجلس الأمن.

من الواضح للجميع أننا لم نبدأ الحرب.

/انتهى/