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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

جلالي: أمريكا وافقت على وقف إطلاق النار بعد فشلها وفشل حلفاءها

جلالي: أمريكا وافقت على وقف إطلاق النار بعد فشلها وفشل حلفاءها

كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا في رسالة على شبكة إكس، مهنئًا "بانتصار الوطن العريق إيران في الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني على بلدنا": يُسجل التاريخ أن أمريكا، بعد 12 يومًا، وبعد أن رأت فشل حلفائها، نزلت إلى الميدان بنفسها ووافقت على وقف إطلاق النار المفروض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي على منصة اكس: "كانت نهاية الحرب المفروضة على إيران قبول الكيان الصهيوني وحلفائه لوقف إطلاق النار المفروض".

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك شك في قلوبنا قبل العدوان الأخير على الوطن العريق على إيران، فإن قوة إيران وتضامن شعبنا اليوم قد أزالا غبار الشك".

ينص المقال التالي على ما يلي: اليوم، أعمى نور إيران الساطع أمام أعين العالم أعين الفتنة، وزاد من فشل أعداء هذه الأرض.

وأشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن هذا النصر يعود إلى التوجيه الحكيم للقيادة الحكيمة للثورة الإسلامية، والتضامن المثالي للشعب الإيراني العظيم، وتضحيات القوات المسلحة الباسلة، وجهود الجهاز الدبلوماسي.

وأضاف جلالي: إن الشعب الإيراني العظيم، بفهمه العميق للأعداء في الداخل والخارج، لن ينسى من كان معنا ومن بقي غير مبالٍ.

/انتهى/

رمز الخبر 1959907

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