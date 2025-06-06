سفير إيران في موسكو يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "نوفوستي"، ان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وكاظم جلالي سفير إيران في موسكو تبادلا الآراء حول الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني خلال لقائهما المشترك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن: "أكد الجانبان على ضرورة منع تصاعد التوترات التي تُثار بتكهنات مختلفة حول تهديدات مزعومة ناتجة عن البرنامج النووي السلمي الإيراني."

وقيم ريابكوف وجلالي خلال اللقاء المبادرات المعادية لإيران ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والتي تهدف لتعطيل تعاون طهران مع الوكالة والولايات المتحدة بأنها مدمرة وضارة. كما أكد دبلوماسيو البلدين على أهمية استمرار المفاوضات لإزالة الأحكام المسبقة حول الأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

وأعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس أن روسيا قد تشارك في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي. وقال خلال مؤتمر صحفي: "هذه عملية جارية هذه الأيام. وكما تعلمون فإن حوارنا مع طهران وواشنطن مستمر عبر قنوات مختلفة، لذا عند الحاجة يمكن للرئيس بوتين والجانب الروسي الانضمام لهذه العملية."

ومن جهته، كشف كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو أن روسيا ستستثمر 8 مليارات دولار في مشاريع الغاز الإيرانية، مع حوالي 5 مليارات دولار مخططة ضمن عقود قائمة. ولم يحدد المشاريع التي ستشملها هذه الاستثمارات.

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