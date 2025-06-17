جلالي: الأمة الإيرانية لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها

اكد السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.