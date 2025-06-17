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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٦ م

جلالي: الأمة الإيرانية لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها

جلالي: الأمة الإيرانية لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها

اكد السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.

السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي: الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.

وأضاف: لا شك أننا سنتجاوز هذه الأيام الصعبة والحكم النهائي سيكون للشعب الإيراني الصامد والعظيم.

رمز الخبر 1959495

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