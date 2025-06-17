جلالي: الأمة الإيرانية لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها

السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي: الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.
وأضاف: لا شك أننا سنتجاوز هذه الأيام الصعبة والحكم النهائي سيكون للشعب الإيراني الصامد والعظيم.
اكد السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.
السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي: الأمة الإيرانية العظيمة لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانبها ومن ظل متفرجاً وغير مبالٍ.
وأضاف: لا شك أننا سنتجاوز هذه الأيام الصعبة والحكم النهائي سيكون للشعب الإيراني الصامد والعظيم.
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