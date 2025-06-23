اللواء موسوي: سنرد على أمريكا بشكل يتناسب مع تصرفاتهم ضدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أكد في كلمة له أن معاقبة نتنياهو ستستمر بقوة حتى الوصول به إلى حالة من العجز التام.

وقال اللواء موسوي: سنتخذ إجراءات متناسبة مع تصرفات أمريكا ضدنا.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، في رسالة مصوّرة: "ترامب، بانتهاكه لجميع القوانين الدولية، دخل أجواء بلادنا وهاجم ثلاث نقاط من ترابنا المقدّس، مُلحِقاً أضراراً في بعض المواقع".

وأضاف: "بصرف النظر عن حجم الخسائر، فإنّ مجرد انتهاك هذه السيادة لن يمرّ من دون رد. هذه الخطوة من ترامب نابعة من يأسه، وجاءت بهدف إنقاذ وكيله في المنطقة، الكيان الصهيوني، وعلى وجه الخصوص شخص نتنياهو، حيث رأى علامات الضعف والانهيار عليه، فقرر عبر هذا العمل أن يمنحه تنفس اصطناعي".

وأكد اللواء موسوي: "لقد كانت هذه خطأً كبيراً، وقد حذّرنا مراراً من عواقبه. وكما سنواصل معاقبة نتنياهو حتى يصل إلى حالة من العجز، فإننا سنرد على هذا العدوان الأمريكي بشكل متناسب".

وتوجّه رئيس الأركان بالشكر إلى الشعب الإيراني، قائلاً: "أتقدّم بجزيل الشكر، بكل تواضع، إلى هذا الشعب العزيز، الفريد، والواعي في توقيته؛ إن تعاطف الناس وتضامنهم، والدعم الذي يقدّمونه للقوات المسلحة، يمنحنا القوة والعزيمة. حرارة محبة الشعب ستتحول على يد المجاهدين البواسل إلى نيران تحرق جذور العدو".

وختم قائلاً: "أحبّكم من أعماق قلبي، ومن الطبيعي تماماً أن أبناء هذا الشعب في القوات المسلحة لن يتسامحوا مطلقاً مع المعتدين، وسنرد بقوة وحزم".

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