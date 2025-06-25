خطيب زاده: على واشنطن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال نائب وزير الخارجية خطيب زاده :أعلنت إيران في الرسائل المتبادلة أنها لا تستطيع الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا بعد انتهاء هذه الاعتداءات وتحمل المعتدي مسؤوليتها. كما يتعين على واشنطن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الإيرانية، وطهران ستتقدم بشكوى للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأضاف: "لم يكن لدينا أي اتفاق مكتوب مع الكيان الصهيوني يتضمن أي بنود، وما حصل هو وقف للعدوان من قبل الصهاينة، وفي المقابل فإن إيران وهي على أهبة الاستعداد لن تقوم بأي هجمات."

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