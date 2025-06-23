تل أبيب: إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي حتى الآن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت 500 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بدء الحرب. ويشير التقرير إلى أن أكثر من ألف طائرة مسيرة انطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة حتى الآن.

/انتهى/