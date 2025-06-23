تل أبيب: إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي حتى الآن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت 500 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بدء الحرب. ويشير التقرير إلى أن أكثر من ألف طائرة مسيرة انطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة حتى الآن.
/انتهى/
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من ألف طائرة مسيرة أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة منذ بداية الحرب.
أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت 500 صاروخ باليستي على إسرائيل منذ بدء الحرب. ويشير التقرير إلى أن أكثر من ألف طائرة مسيرة انطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة حتى الآن.
/انتهى/
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