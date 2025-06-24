خبير في الشؤون الصهيونية: الهجمات الإيرانية اليوم کانت استثنائية

أفادت وكالة مهر للأنباء عن وكالة شهاب للأنباء أن الخبير في الشؤون الداخلية للكيان الصهيوني عزام أبو العدس وصف الجولة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة التي وقعت صباح اليوم بأنها استثنائية رغم قلة عدد الصواريخ.

وأكد أن صاروخا إيرانيا أصاب قاعدة عسكرية في بئر السبع بدقة.

وأضاف أن صاروخا إيرانيا أصاب أيضا موقعا حساسا وأمنيا في منطقة الخضيرة.

أكد الخبير العربي أن إيران أرسلت بهذه الهجمات رسالة مفادها أنها لا تزال تمتلك قدرة عسكرية هائلة. وأفادت الإذاعة الصهيونية صباح اليوم: أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على بئر السبع خلّفت دمارًا واسعًا في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار، ودمرت عدة مبانٍ.

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