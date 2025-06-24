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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٢ ص

جنرال صهيوني يعترف: إيران حددت موعدًا لوقف إطلاق النار

جنرال صهيوني يعترف: إيران حددت موعدًا لوقف إطلاق النار

اعترف جنرال احتياطي صهيوني بأن إيران هي من حددت موعد وقف إطلاق النار. كما أقرّ بأنه ليس هناك يقين من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت قناة الميادين عن الجنرال الصهيوني في الاحتياط "يوم توف ساميا" قوله إن إيران حددت موعدًا لوقف إطلاق النار. وأقر ساميا أيضًا بأنه ليس هناك يقين من تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "لقد اشترينا بضع سنوات من السلام بثمن باهظ، وبجرحٍ طال أمده". تأتي هذه الاعترافات في وقتٍ كان فيه الكيان الصهيوني يحاول تدمير البرنامج النووي الإيراني بمهاجمة إيران. إلا أن إيران نجحت في تغيير معادلات المنطقة لصالحها بردٍّ حاسم وهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.

تأتي هذه الاعترافات في وقتٍ كان فيه الکیان الصهيوني يسعى لتدمير البرنامج النووي الإيراني بمهاجمة إيران. إلا أن إيران استطاعت تغيير معادلات المنطقة لصالحها بردٍّ حاسم وهجمات صاروخية على الأراضي المحتلة.

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا أنها سترد بحزم على المعتدين في حال تعرض أراضيها ومصالحها لأي اعتداء. وتُظهر هذه الاعترافات للمسؤول الصهيوني قوة الردع الإيرانية وقدرتها على الدفاع عن نفسها في وجه عدوان الکیان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1959841
یاسر المصری

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