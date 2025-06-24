المجلس الأعلى للأمن القومي يصدر بيانا حول وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في بيان حول وقف إطلاق النار، أكد أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء ومستعدة للرد الحاسم في حال اي اعتداء.

وجاء في نص البيان:

يا شعب إيران الشريف والمقاوم

عقب العدوان الاسرائيلي على بلادنا، فإن أبناءكم الشجعان والبواسل في القوات المسلحة الإيرانية، والتزامنا بتنفيذ اوامر قائد الثورة تصدوا للأعداء ووجهوا لهم رداً حاسما كان آخره استهداف قاعدة العديد الأمريكية إلى جانب قصف كل الكيان الاسرائيلي بالصواريخ.

يقظة المقاومة والقدرة على تحديد اللحظة المناسبة وتضامن الشعب الايراني ووحدته هزم الاستراتيجية الرئيسية للعدو وخلق فرصة جديدة لترسيخ صمود مجاهدي الإسلام وبناء القدرة الرادعة للجمهورية الإسلامية، تلك القدرة التي تم تعزيزها طيلة سنوات من الجهاد الإبداعي والمتواصل، وكانت ثمرتها في 12 يوماً من الجهاد الدموي والمستمر، حيث تمكّنت من الرد في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب على العدوان.

إن فهم شعبنا العميق وحكنة القيادة وتدبيرها، وجهاد المجاهدين، انتصرنا انتصارا أجبرنا فيه العدو على قبول الهزيمة ووقف عدوانه من جانب واحد.

نؤكد لشعبنا الواعي وابطال ايران أن قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء ومستعدة للرد الحاسم في حال اي اعتداء.

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