المجلس الأعلى للأمن القومي: استهدفت قاعدة العديد بنفس مقدار قنابل العدوان الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قالت في بيانها، ردًا على العدوان السافر والوقح الذي ارتكبته أمريكا ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ساعات، بقصف قاعدة القوات الجوية الأمريكية في العديد بقطر.

بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الردّ الصاروخي الإيراني على العدوان الأمريكي

"فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"

ردًا على العدوان السافر والوقح الذي ارتكبته أمريكا ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ساعات، بقصف قاعدة القوات الجوية الأمريكية في العديد بقطر.

وقد بلغ عدد الصواريخ المستخدمة في هذه العملية الناجحة مساويًا لعدد القنابل التي استخدمتها أمريكا في هجومها على المنشآت النووية الإيرانية. كما أن القاعدة التي استُهدفت في هذا الهجوم من قِبل قوات إيران المقتدرة، تقع على مسافة بعيدة عن المناطق المدنية والمرافق السكنية القطرية.

هذا الإجراء لا ينطوي على أي تهديد أو خطر تجاه دولة قطر الشقيقة والصديقة، أو شعبها النبيل. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بالحفاظ على العلاقات الودية والتاريخية مع دولة قطر ومواصلتها.