أصداء واسعة لهزيمة الكيان الصهيوني أمام ايران في وسائل الإعلام العبرية

أفادت وكالة مهر للأنباء قال يوسف حداد ، مراسل القناة 12 للكيان الصهيوني لم نتمكن من هزيمة إيران وسندفع ثمنها في المستقبل؛ الآن العالم العربي لديه شعور بالنصر على نجاح إيران!
/انتهى/
قال اللواء جيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس أمن الكيان الصهيوني كانت مصالح إسرائيل في إنهاء الحرب و وقف إطلاق النار ولم يكن من الجيد مواصلة الحرب!
أفادت وكالة مهر للأنباء قال يوسف حداد ، مراسل القناة 12 للكيان الصهيوني لم نتمكن من هزيمة إيران وسندفع ثمنها في المستقبل؛ الآن العالم العربي لديه شعور بالنصر على نجاح إيران!
/انتهى/
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