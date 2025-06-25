  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢١ م

أصداء واسعة لهزيمة الكيان الصهيوني أمام ايران في وسائل الإعلام العبرية

أصداء واسعة لهزيمة الكيان الصهيوني أمام ايران في وسائل الإعلام العبرية

قال اللواء جيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس أمن الكيان الصهيوني كانت مصالح إسرائيل في إنهاء الحرب و وقف إطلاق النار ولم يكن من الجيد مواصلة الحرب!

أفادت وكالة مهر للأنباء قال يوسف حداد ، مراسل القناة 12 للكيان الصهيوني لم نتمكن من هزيمة إيران وسندفع ثمنها في المستقبل؛ الآن العالم العربي لديه شعور بالنصر على نجاح إيران!

/انتهى/

رمز الخبر 1959915

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات