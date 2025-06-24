بزشكيان: الشعب الإيراني سيصمد حتى النهاية ويدافع عن حقوقه المشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير قطر، أكد أن حادثة الأمس ما هي إلا رد فعل على المشاركة المباشرة والعلنية للولايات المتحدة في عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، ولا تعني بأي حال من الأحوال مواجهة بين إيران ودولة قطر الصديقة والشقيقة والجارة.

وأضاف إن إيران حكومة وشعبنا يدركان تماما نوايا قطر ومواقفها الودية والأخوية تجاههما، ويُعربان عن امتنانهما العميق لكل الدعم والتعاطف والرفقة من حكومة وشعب قطر، لا سيما في هذه الأيام العصيبة.

وتابع كما تعلمون كنا نتفاوض لحل المشاكل، ولكن في خضم هذه المفاوضات، تعرضنا للهجوم. رغم طرح مقترحات للجلوس على طاولة المفاوضات، لم نقبلها إلا بعد رد مناسب على عدوان الكيان الصهيوني.

واوضح ان الكيان الصهيوني ادرك وداعموه اليوم أنه لا يمكن زعزعة استقرار إيران أو غزة أو لبنان أو سوريا ببضع هجمات وتحقيق أهدافهم متابعا سيصمد الشعب الإيراني حتى النهاية مدافعا عن حقوقه المشروعة.

وختم قائلا: اتصلتُ بسعادتكم لأعرب لكم مقدما وبصدق عن امتناني لكل جهودكم لوقف الحرب، ولدعمكم وتعاطفكم وتضامنكم مع إخوتكم في إيران. آمل أن تتقبلوا منا، أنتم وجميع شعب دولة قطر الصديقة والشقيقة، أن الهجوم الصاروخي أمس كان مجرد رد فعل على مشاركة أمريكا في العدوان العسكري للكيان الصهيوني، وأن لا يكون لديكم اي تصور ان إيران تنوي مهاجمتكم.

تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع علاقاتها البناءة والودية والأخوية مع دولة قطر، وآمل أن ألتقي بفخامتكم في الدوحة في أقرب فرصة ممكنة، وأن نناقش سبل تعزيز العلاقات بيننا.

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