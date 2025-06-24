عراقجي يتباحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تابحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حول اخر التطورات الإقليمية والعدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.

وأكد على التزام إيران بحسن الجوار وتعزيز العلاقات مع كافة جيرانها، وخاصة دول الخليج الفارسي والعلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع إن الهجمات غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران لا تنتهك مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا غير مسبوق للسلام والاستقرار الإقليميين.

وقال إن العدوان الاسرائيلي الأميركي غير القانوني ضد إيران لم ينتهك فقط مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل شكل ايضا تهديدا غير مسبوق للسلام والاستقرار في المنطقة

وأضاف التعاون بين دول المنطقة يعزز الأمن والاستقرار يجب عدم السماح للكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة بإثارة الفتنة والانقسام بين دول المنطقة.

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