قطر: أميركا طلبت منا التحدث مع إيران حول وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني: "إن تصرفات الكيان الإسرائيلي غير مسؤولة وتزعزع استقرار المنطقة".

وأاف طلبت الولايات المتحدة من قطر الاتصال بإيران لتحقيق وقف إطلاق النار، وقمنا بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف رئيس الوزراء القطري "نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الإسرائيلي. متابعا يجب على العالم أن يقف صفا واحدا ضد الكيان الإسرائيلي ويوقف العدوان على غزة".

وقال: "لقد تسبب عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران في توقف الجهود المبذولة لإنهاء حرب غزة. نأمل ألا يستغل الكيان الإسرائيلي وقف إطلاق النار هذا لتكثيف هجماتها على غزة".

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