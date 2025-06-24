  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م

قطر: أميركا طلبت منا التحدث مع إيران حول وقف إطلاق النار

قطر: أميركا طلبت منا التحدث مع إيران حول وقف إطلاق النار

تحدث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التطورات الإقليمية وعدوان الكيان الإسرائيلي على إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني: "إن تصرفات الكيان الإسرائيلي غير مسؤولة وتزعزع استقرار المنطقة".

وأاف طلبت الولايات المتحدة من قطر الاتصال بإيران لتحقيق وقف إطلاق النار، وقمنا بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف رئيس الوزراء القطري "نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الإسرائيلي. متابعا يجب على العالم أن يقف صفا واحدا ضد الكيان الإسرائيلي ويوقف العدوان على غزة".

وقال: "لقد تسبب عدوان الكيان الإسرائيلي على إيران في توقف الجهود المبذولة لإنهاء حرب غزة. نأمل ألا يستغل الكيان الإسرائيلي وقف إطلاق النار هذا لتكثيف هجماتها على غزة".

/انتهى/

رمز الخبر 1959865
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات