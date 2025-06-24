ترامب قلق بشأن العواقب الاقتصادية للهجوم على المواقع النووية الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس (24 جونيه)، أن حتى احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة يبدو أنه يُثير قلق ترامب. وقد حثّ على زيادة عمليات الحفر المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحثّ الشركات على "الحفاظ على أسعار النفط منخفضة"، وإلا فإنها "تلعب على أرض العدو" بحسب توصيفه.

حتى عصر يوم الاثنين، بعد أيام قليلة من إرسال الولايات المتحدة قاذفات لتدمير ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بدت أسواق النفط العالمية غير متأثرة نسبيًا بالتوترات المتصاعدة بين البلدين. ارتفعت الأسعار قبل بضعة أيام، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد رد طهران بضربات صاروخية على قواعد أمريكية في قطر.

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