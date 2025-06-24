عراقجي يتصل برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي إشارة إلى العلاقات الودية والقوية بين إيران وقطر، أكد وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الإرادة الراسخة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة وتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين على أساس حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.

وأكد عراقجي أن عملية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العملية الصاروخية ضد القاعدة الأمريكية في العديد جاءت في إطار حق الدفاع المشروع ردا على العدوان العسكري الأمريكي في 22 يونيو/حزيران الماضي ضد وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لإيران، ولا ينبغي اعتبارها عملا ضد حكومة قطر الصديقة والشقيقة.

وأشار عراقجي أيضا إلى شرور الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتشاور مع دول المنطقة، لن تسمح بأن تتأثر العلاقات الودية بين بلادنا ودول أخرى في المنطقة بهذه الشرور.

وأشاد عراقجي بمواقف كبار المسؤولين في الحكومة القطرية في إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ودور قطر وجهودها البناءة في المساعدة على منع تصاعد انعدام الأمن في المنطقة.

وفي هذا الاتصال، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التزام بلاده بلعب دور بناء في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

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