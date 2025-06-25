السفير الأمريكي في إسرائيل: أخيرا نمنا بهدوء الليلة الماضية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في الأيام الاثني عشر الماضية، عندما تسببت الاستجابة الصاروخية غير المسبوقة للجمهورية الإسلامية في عمق الأراضي المحتلة في إحداث هزات وخوف في جميع أنحاء المنطقة المحتلة، وفقًا لاعتراف وسائل الإعلام الناطقة بالعبرية، علّق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هكابي، على الموضوع.

وردا على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال لشبكة فوكس نيوز الأميركية: "بعد أسابيع من الركض إلى الملاجئ، نمنا طوال الليل وكان الأمر مذهلا".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني عشر من عدوان الكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على القاعدة الأمريكية في العديد بقطر ليلة الاثنين، عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة (7:30 صباحا بتوقيت طهران).

/انتهى/