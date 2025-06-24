بقائي: برنامجنا النووي سلمي تماماً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال في لقاء له مع قناة بي بي سي:"السؤال المهم هو: هل سيتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذا الانتهاك الصارخ؟ لطالما خضع البرنامج النووي الإيراني لأشد عمليات التفتيش صرامةً من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أرجو أن تُريني تقريرًا واحدًا فقط من الوكالة يُشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني في طريقه إلى تطوير أسلحة نووية. حتى أحدث تقارير الوكالة لم تُشر إلى عدم امتثال إيران. لقد كان برنامجنا النووي سلميًا بالكامل."

وأضاف:" النقطة الأساسية هي لماذا لا تُدين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي هذا العدوان بصوت واحد، إذ لا يُجيز أي قانون دولي لأحد استهداف البرنامج السلمي لدولة أخرى. وهذا تحديدًا ما ينبغي على مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرد عليه!"

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