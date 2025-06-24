ترامب: لست راضيا عن الكيان الإسرائيلي ينبغي على طائراته العودة الان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خاطب الكيان الإسرائيلي قائلا: لا تُلق هذه القنابل وإن فعلت فهذا انتهاك جسيم. إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكا كبيرا. أعيدوا طياريكم فورا".

في حين أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية تسبب في أضرار طفيفة، زعم ترامب مرة أخرى: إن القدرات النووية الإيرانية انتهت ولن تعيد إيران بناء برنامجها النووي أبدا.

وأضاف: "أنا لست راضيا عن إيران، ولست راضيًا أيضا عن الكيان الإسرائيلي أطلب من الإسرائيليين عدم القصف، وإذا فعلوا، فسيكون ذلك انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. أعيدوا طياريكم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "الوضع في الشرق الأوسط يتحسن".

وأضاف الرئيس الأميركي: الكيان الإسرائيلي أنجز مهمة اليوم وعليه أن بقى هادئة".

وتابع ترامب مهاجما وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا: "بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن هجومنا لم يدمر المواقع النووية الإيرانية بالكامل. أقول لشبكة CNN أنتم فاشلون وأخباركم كاذبة".

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