السفير الايراني: العلاقات بين ايران وقطر، نموذج يحتذى للتنسيق بشان التحديات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد صالح ابادي في حوار مع قناة "العربي" التزام ايران الثابت بسياسة حسن الجوار وتعميق العلاقات الاخوية لا سيما مع قطر.

واضاف ان البلدين يتبادلان عن طريق الاتصالات المباشرة بين مسؤوليهما، مواقفهما وتقييماتهما وكلاهما يحرصان على احتواء التصعيد.

وتابع السفير الايراني لدى الدوحة ان طهران والدوحة عازمتان على اقامة التعاون المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة.

وعبر عن تقديره للدور البناء لقطر في تعزيز التعاون الاقليمي مؤكدان احترام الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لسيادة قطر ووحدة اراضيها.

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