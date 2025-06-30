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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٤٣ م

السفير الايراني: العلاقات بين ايران وقطر، نموذج يحتذى للتنسيق بشان التحديات الاقليمية

السفير الايراني: العلاقات بين ايران وقطر، نموذج يحتذى للتنسيق بشان التحديات الاقليمية

قال السفير الايراني لدى الدوحة علي صالح ابادي ان العلاقات بين ايران و قطر تمثل نموذجا يحتذى للتنسيق والتفاهم تجاه التحديات الاقليمية مؤكدا ان البلدين على اتصال مباشر معا، ويتبادلان مواقفهما وتقييماتهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد صالح ابادي في حوار مع قناة "العربي" التزام ايران الثابت بسياسة حسن الجوار وتعميق العلاقات الاخوية لا سيما مع قطر.

واضاف ان البلدين يتبادلان عن طريق الاتصالات المباشرة بين مسؤوليهما، مواقفهما وتقييماتهما وكلاهما يحرصان على احتواء التصعيد.

وتابع السفير الايراني لدى الدوحة ان طهران والدوحة عازمتان على اقامة التعاون المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة.

وعبر عن تقديره للدور البناء لقطر في تعزيز التعاون الاقليمي مؤكدان احترام الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لسيادة قطر ووحدة اراضيها.
/انتهى/

رمز الخبر 1960100
جواد ماستری فراهانی

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