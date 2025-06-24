بن سلمان: نتمنى ان تستأنف المفاوضات بين ايران وامريكا في اسرع وقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، شكر خلال مكالمه هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواقف السعودية الصريحة خلال العدوان الصهيوني على ايران.

وأكد بزشكيان، أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لحلّ القضايا مع الولايات المتحدة ضمن الأطر الدولية المتعارف عليها، مشدّداً على أن طهران لا تطالب إلا بحقوقها المشروعة، وترحّب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المسار.

وقال بزشكيان: "نحن على قناعة راسخة بأنّ أمريكا والكيان الصهيوني يعملان على إثارة الانقسام والخلاف بين الدول الإسلامية، فيما تسعى إيران لترسيخ السلام وتعزيز الوحدة في المنطقة".

من جهته، قال وليّ العهد السعودي إنّ "السعودية منذ البداية أدانت جميع الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران"، مضيفاً: "لقد عملنا من أجل توحيد المواقف في إدانة هذا العدوان، كما أجرينا اتصالات مكثّفة مع عدد من الدول للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها".

وأكّد محمد بن سلمان: "نحن، وجميع دول المنطقة، لم ولن نفتح أجواءنا لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يُنفذ أي هجوم من القواعد الأمريكية في أراضينا ضدكم، ونحن نتفهّم الدوافع التي دفعتكم للرد على الهجوم الأمريكي".