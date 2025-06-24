وزيرا خارجية إيران والصين يناقشان احدث الأوضاع في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي آخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بمواقف الصين المسؤولة في إدانة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني ضد بلادنا بشكل حازم، وكذلك إدانة الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وأكد عراقجي أن عمل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف المراكز العسكرية والأمنية للنظام الصهيوني يأتي في إطار الدفاع المشروع ضد عدوان هذا الكيان على إيران.

وأشار عراقجي أيضا إلى العملية الصاروخية ضد قاعدة العديد الامريكية في قطر، وأكد أن هذا الإجراء جاء أيضا تطبيقا لحق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وردا على العدوان العسكري الأمريكي على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية وعملها الخطير في مهاجمة المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

وأكد وزير الخارجية الصيني بدوره موقف بكين المبدئي في إدانة انتهاك سيادة إيران وسلامة أراضيها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، واعتبر الهجوم على المنشآت النووية السلمية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، بصفتها دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، عملاً خطيراً ينتهك كل المعايير الدولية.

وأكد وانغ يي دعم الصين لحق إيران في الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن الصين أعلنت حتى الآن بوضوح مواقفها التي تدين العدوان الإيراني في ثلاثة اجتماعات لمجلس الأمن الدولي.

أكد وزيرا خارجية إيران والصين على تصميم وإرادة الزعماء السياسيين في البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستعرضا برنامج تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وأكدا على اهتمام الجانبين بتطوير البرامج المستهدفة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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