ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على آستانه أشرفية إلى 16 شهيدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معاون الشؤون الأمنية لمحافظة جيلان أعلن أن عدد شهداء الهجوم الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني فجر الثلاثاء على منطقة سكنية وسط مدينة آستانه أشرفية، قد ارتفع إلى 16 شهيدًا حتى الآن.



وأضاف أن عمليات إزالة الأنقاض في موقع الهجوم الإرهابي الصهيوني قد انتهت بالكامل، وتم انتشال جثامين جميع الشهداء من تحت الأنقاض، كما أُنجزت عمليات البحث.



وأوضح أن عدداً من الشهداء قد تم التعرف عليهم، إلا أن شدة الانفجار حالت دون التعرف على البعض الآخر، مما يستدعي إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتهم.



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