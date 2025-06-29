طهران والرياض تواصلان محادثاتهما على أعلى مستوى عسكري ودفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي رضا عنايتي، سفير إيران لدى السعودية، على شبكة إكس عن المشاورات بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين خلال الأسبوعين الماضيين: "أجرت إيران والسعودية مكالمتين هاتفيتين على مستوى القادة، وعدة اجتماعات، ورسائل ومكالمات هاتفية على مستوى وزيري الخارجية، وعدة اجتماعات على مستويات مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين. وقد أدانت السعودية علنًا عدوان النظام الصهيوني على إيران".

وأضاف عنايتي: "الآن أيضًا، تجري اتصالات على أعلى المستويات العسكرية والدفاعية في البلدين".

هذا واستهدف الكيان الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك المنشآت النووية في البلاد، بهجوم عسكري. وقد استشهد عدد من العلماء والجنود والمدنيين في هذا العمل الإرهابي.

وعقب هذا العدوان، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا إلى حرب الكيان الصهيوني ضد إيران فجر الأحد في الاسبوع الماضي بهجوم مباشر على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وردًا على هذه الإجراءات، أكد السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، مستشهدًا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمن شعبها.

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